В Крыму задержан сын главы Судакского меджлиса - СМИ

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8 мая во время обыска в доме у председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова силовики избили его сына и увезли его в неизвестном направлении.

"У меня дома музей этнографический и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда - не знаю, сказали, что вечером позвонят", - сказал Аметов в комментарии изданию "Крым.Реалии".

Общественная организация "КрымSOS" подтверждает, что сына Аметова увезли в Симферополь. Организация добавляет, что это уже второй обыск в доме главы Судакского районного меджлиса. В декабре 2015 года российские силовики также проводили обыск в доме Аметова.

Информацию о том, что у Ильвера Аметова проводят обыск также сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Очевидно, новая волна репрессий по отношению к членам Меджлиса", - написал он в Facebook.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уточнил, что поводом для обыска стало анонимное письмо.

Кроме этого, был проведен обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа в селе Морское, которое находится в 20 километрах от Судака.