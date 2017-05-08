Порошенко: Украину сегодня защищают потомки воинов Красной армии и УПА

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Президент Петр Порошенко заявил, что "в условиях российской агрессии" Украину защищают как потомки Красной армии, так и Украинской повстанческой армии.

Об этом он сказал на открытии фотовыставки "Четвертое поколение" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

"Отечество сегодня защищают потомки воинов Красной армии, УПА. Они уважают своих дедов и прадедов. А те, будучи в небесных чертогах, наверное, гордятся современным поколением защитников отечества", - заявил президент.

Порошенко выразил уважение и благодарность всем борцам против нацизма.

Глава государства также рассказал, что уже принято решение о создании на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне мемориала воинам АТО.

По мнению Порошенко, такой подход будет утверждать "непреклонную и устойчивую связь разных поколений защитников Украины".

8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. 9 мая - 72 годовщину победы над нацизмом во Второй мировой.