Сирийские повстанцы покидают Дамаск

Копірайт зображення AFP Image caption Сирийские повстанцы и их семьи покидают район Дамаска Барзех и направляются на север Сирии

Сирийские повстанцы и их семьи начали покидать осажденные районы столицы страны Дамаска - в рамках нового соглашения об эвакуации с правительственными силами.

Наблюдатели ожидают, что около 1,5 тыс человек покинут южный район Барзех до конца этого дня.

Большую часть людей перевозят в северную провинцию Идлиб, находящуюся под контролем повстанческих сил.

Соглашение об эвакуации вступило в силу через два дня после того, как Россия и Иран - союзники президента Башара Асада - подписали меморандум с Турцией, которая выступает на стороне сирийской оппозиции, о создании четырех "зон деэскалации".

Меморандум обеспечит прекращение огня в контролируемых повстанцами районах в течение шести месяцев. Кроме того, документ предусматривает обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных сил в обозначенные зоны.

Наибольшей из таких "зон деэскалации" как раз и является провинция Идлиб, а также прилегающие к ней районы провинций Хамы, Алеппо и Латакии.