Сирийские повстанцы покидают Дамаск
Сирийские повстанцы и их семьи начали покидать осажденные районы столицы страны Дамаска - в рамках нового соглашения об эвакуации с правительственными силами.
Наблюдатели ожидают, что около 1,5 тыс человек покинут южный район Барзех до конца этого дня.
Большую часть людей перевозят в северную провинцию Идлиб, находящуюся под контролем повстанческих сил.
Соглашение об эвакуации вступило в силу через два дня после того, как Россия и Иран - союзники президента Башара Асада - подписали меморандум с Турцией, которая выступает на стороне сирийской оппозиции, о создании четырех "зон деэскалации".
Меморандум обеспечит прекращение огня в контролируемых повстанцами районах в течение шести месяцев. Кроме того, документ предусматривает обеспечение быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных сил в обозначенные зоны.
Наибольшей из таких "зон деэскалации" как раз и является провинция Идлиб, а также прилегающие к ней районы провинций Хамы, Алеппо и Латакии.