Австрийский суд обязал Facebook удалить оскорбительные посты
Суд в Австрии обязал социальную сеть Facebook удалить оскорбительные публикации.
Решение можно рассматривать как победу активистов, требовавших, чтобы социальные медиа боролись с "троллями" в интернете.
Иск был подан Партией зеленых Австрии, после того как лидер партии пострадала от разжигающих ненависть сообщений в соцсети.
Апелляционный суд в Вене постановил, что Facebook должен удалить оскорбительные посты в адрес Эвы Главишниг, указав, что блокировки подобного контента лишь на территории Австрии недостаточно.
По мению судьи, соцсети будет несложно автоматизировать этот процесс.
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Представители соцсети пока не комментировали решение суда.
Депутат от Партии зеленых Дитер Броз заявил, что Facebook больше не может утверждать, что является лишь платформой, а должен взять на себя ответственность за борьбу с агрессией.
Интернет-гиганты, включая Facebook , Twitter и Google, в последнее время столкнулись с волной критики во многих странах, поскольку далеко не всегда оперативно удаляют агрессивные комментарии со своих платформ.
В прошлом месяце немецкие власти одобрили план по введению штрафов на сумму до 53 млн долларов против соцсетей, которые не будут удалять разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости после жалоб пользователей.
Компании уже объявили о некоторых мерах для борьбы с проблемой. Facebook пообещал нанять три тысячи человек, чтобы бороться с агрессией и трансляциями сцен насилия.
Google заявил, что изменит работу поисковой системы, чтобы она помогла остановить распространение фальшивых новостей и агрессивных высказываний.