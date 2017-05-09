На Донбассе один военный ВСУ погиб, девять ранены

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За минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ. В штабе АТО сообщают, что ситуация в районе проведения операции остается напряженной.

На донецком направлении зафиксированы обстрелы позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм близ Каменки.

Боевики также обстреливали украинских военнослужащих вблизи Невельского и Троицкого, а по Луганскому стреляли из гранатометов различных систем.

Кроме того, наблюдалась огневая активность в районе Верхнеторецкого, вблизи Авдеевки, Зайцево, Песок, а также Новгородского.

На приморском направлении боевики вели огонь вблизи Павлополя, Гнутово, Водяного, а также неподалеку Широкино, Чермалыка и Гранитного. В районе Новотроицкого работали снайперы.

На луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122-мм боевики стреляли по опорным пунктам вблизи Новозвановки.

Отмечается, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение открывать ответный огонь.