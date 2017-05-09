МВД: в Киеве полицейский получил ранения от попадания дымовой шашки во время марша
В Киеве сотрудник полиции получил ранение в результате попадания дымовой шашки во время движения колонны "Бессмертный полк" в парке Вечной Славы. Об этом сообщили в Нацполиции.
Во время марша активисты из офиса ОУН начали бросать яйца в правоохранителей, участников акции и журналистов.
Также из офиса ОУН бросали шарики с краской и дымовые шашки, а по колонне участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" - картофель и палки.
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Утром 9 мая участники акции "Бессмертный полк" отправились к Аллее Славы в Киеве. По данным полиции, в колонне - около трех тысяч человек.
Корреспондент BBC Украина сообщил, что марш "Бессмертного полка" завершился возложением цветов к монументу Вечного огня.
По факту инцидентов возле офиса ОУН в Киеве зарегистрировано уголовное производство, сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
Представители полиции также сообщили, что у пожилых людей изъяли несколько "георгиевских ленточек" и провели с ними разъяснительную работу.
Кроме того, в Нацполиции сообщили, что один из участников акции "Бессмертный полк" пытался развернуть баннер с фоном цветов так называемой "георгиевской ленточки".
"Полиция не допустила провокации: плакат изъяли. Мужчину, который его держал, доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств", - отметили в полиции.