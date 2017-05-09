Порошенко: "Бессмертный полк" - образец спекуляции на чувствах людей"
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы являются полноправными участниками победы над нацизмом, "хотя Россия пытается приписать лишь себе победу во Второй мировой войне".
"Акция "Бессмертный полк" - образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов", - отметил Порошенко.
По его словам, "в Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников… А для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые".
По словам Порошенко, победить, обороняя свой европейский выбор, - это святая обязанность перед погибшими украинскими воинами и грядущими поколениями.
Общественная акция "Бессмертный полк" проходит во многих городах России, а также в других странах. Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.