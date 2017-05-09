На выборах президента Южной Кореи лидирует либерал Мун Чжэ Ин

Копірайт зображення EPA Image caption Мун Чжэ Ин выступает за налаживание диалога с Северной Кореей

На президентских выборах в Южной Корее с огромным отрывом, согласно экзит-поллам, лидирует либеральный кандидат, представляющий Демократическую партию "Тобуро", Мун Чжэ Ин.

По данным экзит-поллов, он набирает 44,4% голосов, в то время как его ближайший соперник, консерватор Хон Чжун Пхе - лишь 23,3%.

Мун Чжэ Ин, в отличие от принятой в стране позиции, выступает за налаживание диалога с Северной Кореей.

Он также пообещал реформировать огромные семейные бизнес-конгломераты, занимающие доминирующее положение в южнокорейской экономике.

Кто он?

Сын беженцев из Северной Кореи, в студенческие годы он отсидел в тюрьме в 1970-х за возглавление протестов против военного диктатора, генерала Пак Чон Хи - отца бывшего президента.

Бывший военный, ставший адвокатом по правам человека, Мун Чжэ Ин в 2012 году уже участвовал в президентской гонке, но тогда он проиграл ее Пак Кын Хе.

Сейчас он заявляет, что сможет повести страну за собой, дистанцировавшись от коррупционных скандалов времён бывшего президента.

"Я чувствую, что не только я и моя партия, но и народ отчаянно хотят смены правительства", - сказал он во вторник во время голосования на своем избирательном участке.

Почему досрочные выборы?

Досрочные выборы были объявлены после коррупционного скандала и последовавшего за ним импичмента бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

Большая часть этих обвинений связана также с близкой подругой Пак Кын Хе - Чхве Сун Силь.

Следствие установило, что Чхве Сун Силь, не занимая никаких государственных постов, но пользуясь знакомством с президентом, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений, а также имела собственный круг советников.

Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн).

Пак Кын Хе отрицает свою вину.