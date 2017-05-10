Трамп уволил главу ФБР

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Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, сообщили в администрации.

Это произошло после того, как Джеймс Коми озвучил неточные данные о переписке Хиллари Клинтон во время выступления в Конгрессе на прошлой неделе.

"Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал главу ФБР Джеймса Коми, что тот больше не работает и снят с должности", - говорится в заявлении Белого дома.

Президент США в своем решении руководствовался рекомендациями генерального прокурора Джеффа Сешнса, который посчитал, что глава ФБР "не в состоянии эффективно руководить бюро".

Сам Коми выступал перед своими коллегами в Лос-Анджелесе перед началом кампании по найму новых сотрудников ФБР. Во время его выступления один из его помощников принес ему записку, в которой было сказано, что он уволен. Коми немедленно сообщил об этом собравшимся.

Сообщается, что 56-летний председатель ФБР, который четыре года возглавляет бюро, рассмеялся, решив, что это розыгрыш.

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Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Представители Демократической партии сразу же заявили, что президент Трамп уволил Джеймса Коми для того, чтобы повлиять на расследование возможного вмешательства России в предвыборную кампанию. Нескольких близких соратников Дональда Трампа обвиняют в связях с Кремлем.

Эти обвинения расследуются в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей.

"Неужели эти расследования почти добрались до самого президента? - спросил лидер демократов в Сенате Чак Шумер и добавил, что это не похоже на "стечение обстоятельств".

Обозреватели уже сравнивают это решение Дональда Трампа с решением президента Ричарда Никсона уволить генерального прокурора во время расследования Уотергейтского дела. Тогда такое решение президента подорвало его позиции.

Сам президент Трамп называет обвинения в связях с Россией "фейком".