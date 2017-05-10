Сутки в АТО: один погибший, двое раненых

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За минувшие сутки боевики 70 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, один военнослужащий погиб, еще двое ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении боевики стреляли у Верхнеторецкого, Авдеевки, Троицкого, Новгородского, Каменки, Зайцева, Мироновского и Луганского.

На приморском направлении обстреливали Павлополь, Широкино, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Марьинку, Чермалык, Гнутово, Старогнатовку, Гранитное, Богдановку.

На луганском направлении стреляли около Новотошковки, Крымского, Новоалександровки, Новозвановки, Валуйского, Станицы Луганской.

Украинские военные открывали ответный огонь только в случае угрозы жизни.

Боевики в обстрелах обвиняют украинских военных.