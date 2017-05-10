В Австралии политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте

Копірайт зображення Reuters Image caption Австралийский сенатор Лариса Уотерс с дочерью Алией Джой

Сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, покормившей грудью ребенка в парламенте Австралии.

Член Партии зеленых покормила свою двухмесячную дочь Алию Джой во время голосования во вторник.

Австралийский парламент разрешил грудное вскармливание в своих стенах еще в прошлом году, однако ни один политик до Уотерс не воспользовался этим правом.

До этого детям было запрещено находиться в зале заседаний, женщины, которым необходимо было отлучиться, чтобы покормить ребенка, могли голосовать по доверенности.

Официальное разрешение на грудное вскармливание было дано после скандала в 2015 году, когда министру Кейли О'Дваер предложили сцеживать молоко, чтобы она могла продолжать выполнять все функции в парламенте без перерывов.

"Нам нужно больше женщин и родителей в парламенте. И нам нужно больше удобных для семьи рабочих мест и доступный уход за детьми для всех", - написала Уотерс в Facebook.

Грудное вскармливание - деликатный вопрос для многих парламентов по всему миру. В 2016 году испанский депутат из партии "Подемос" вызвала бурную реакцию общества из-за то, что взяла своего ребенка в парламент и покормила его грудью.

Британские депутаты неоднократно призывали отменить запрет на грудное вскармливание в парламенте. Однако некоторые политики опасались, что это может дать таблоидам повод для насмешек.