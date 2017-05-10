Новый президент Южной Кореи принял присягу

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мун Чжэ Ин заявил, что готов посетить Пхеньян, когда для такой поездки будут созданы необходимые условия

Новоизбранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принес присягу после уверенной победы на выборах, пообещав сосредоточиться на вопросах экономики и отношениях с Северной Кореей.

Он победил на выборах в воскресенье, получив 41% голосов избирателей.

В своей первой речи в должности он заявил, что готов посетить Пхеньян, когда для этого сложатся подходящие условия.

64-летний адвокат по правам человека, известный своими либеральными взглядами, стремится активизировать контакты с соседней Северной Кореей.

Он также пообещал объединить страну, потрясенную коррупционным скандалом, в результате которого предыдущий президентци Пак Кын Хе был объявлен импичмент.

Против нее выдвинули ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

Между тем, напряжение на Корейском полуострове остается высоким. В течение последних недель США и КНДР обменялись гневными заявлениями на ​​фоне угроз дальнейших ядерных испытаний в Северной Корее.