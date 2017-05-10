Новый президент Южной Кореи принял присягу
Новоизбранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принес присягу после уверенной победы на выборах, пообещав сосредоточиться на вопросах экономики и отношениях с Северной Кореей.
Он победил на выборах в воскресенье, получив 41% голосов избирателей.
В своей первой речи в должности он заявил, что готов посетить Пхеньян, когда для этого сложатся подходящие условия.
64-летний адвокат по правам человека, известный своими либеральными взглядами, стремится активизировать контакты с соседней Северной Кореей.
Он также пообещал объединить страну, потрясенную коррупционным скандалом, в результате которого предыдущий президентци Пак Кын Хе был объявлен импичмент.
Против нее выдвинули ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.
Между тем, напряжение на Корейском полуострове остается высоким. В течение последних недель США и КНДР обменялись гневными заявлениями на фоне угроз дальнейших ядерных испытаний в Северной Корее.