"Деньги Януковича" нельзя использовать без изменений в госбюджет - Минфин

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Конфискованные средства окружения экс-президента Украины Виктора Януковича в размере $1,1 перечислили на счет Госказначейства, однако они могут быть использованы только после внесения изменений в закон о госбюджете.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Превышение более 11,5 млрд грн засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете. Средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения в соответствии с бюджетным законодательством, и могут быть использованы исключительно для разовых расходов", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что в госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере 11,5 млрд грн и четко указано, что эти средства пойдут на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, в Фонд регионального развития и др.

Минфин также отметил, что сумма в $1,1 млрд включает как тело, так и начисленные проценты.

28 апреля секретарь СНБО Александр Турчинов и генпрокурор Юрий Луценко заявили, что вступило в силу решение суда о зачислении в госбюджет $1,5 млрд, арестованных на счетах Виктора Януковича и его окружения.

3 мая президент Петр Порошенко сообщил, что конфискованные $1,1 млрд зачислены на счета Госказначейства.