Аваков уволил руководителей полиции Днепра после столкновений

Копірайт зображення УНІАН Image caption В результате столкновений были ранены 14 человек, говорят в полиции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепра и Днепропетровской области после столкновений 9 мая, в результате которых были травмированы 14 человек. Об этом Аваков написал в Facebook.

Среди уволенных должностных лиц - начальник управления полиции Днепропетровской области генерал Игорь Репешко, начальник городского управления полиции Днепра полковник Андрей Бидыло, а также их заместители по обеспечению общественной безопасности, отметил Аваков.

Накануне в Днепре полиция задержала 15 человек по подозрению в причастности к столкновениям во время массовых мероприятий.

По данным полиции, произошло два конфликта: между активистами и представителями социалистической партии, от которых требовали убрать красные флаги, а также во время прохождения колонны Оппозиционного блока.

Как свидетельствуют видеокадры с места событий, некоторые полицейские вместе с "охранниками" митинга социалистов били ветеранов АТО, которые требовали убрать флаги.

В результате столкновений были травмированы 14 человек, говорят в полиции. Из них - восемь участников мероприятий и шесть полицейских.

Аваков сообщил, что для изучения действий полицейских назначено служебное расследование, в Днепр направлена комиссия.

"Надеюсь, этот урок полицией Днепра будет усвоен. Как, надеюсь, усвоят его и политики. Сделаем выводы - будем сильнее!" - отметил Аваков.

Идентифицированные "титушки"

Копірайт зображення dp.npu.gov.ua Image caption Действия полиции также будут изучены, сообщил Аваков

Как заявил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко, правоохранители идентифицировали восемь "титушек, которые напали на участников АТО".

Они "были задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности", говорится в сообщении на странице Луценко в Facebook.

Сейчас следствие работает, чтобы установить организатора и источник финансирования нападавших, заявил Луценко.

Кроме того, ведется расследование "позорного сотрудничества работников Нацполиции с титушками", добавил он.

"Прокремлевская по сути акция стала возможной из-за самоустранение патриотических организаций и партий от празднования НАШЕЙ ПОБЕДЫ", - написал он.

В то же время мэр Днепра Борис Филатов после столкновений заявил, что прекратит финансирование всех "ветеранских организаций".

"С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций ... На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО", - написал Филатов в Facebook.

Он также допустил возможность создания отрядов самообороны:

"Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начале 20 века... Если власть не может защитить людей, то они сами вправе это сделать", - добавил он.