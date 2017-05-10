И.о. главы Нацбанка с 11 мая будет Яков Смолий

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У председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой 10 мая последний рабочий день в должности, и ее обязанности с 11 мая будет исполнять первый заместитель председателя Яков Смолий. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение о ее отставке", - говорится в сообщении.

При этом в НБУ подчеркнули, что Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде перед своим увольнением, как того требует процедура.

Сама Валерия Гонтарева отметила, что заявление об отставке по собственному желанию подала президенту 6 апреля в соответствии с законодательством.

"А 10 апреля я, как и обещала всему рынку, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет моим последним рабочим днем", - рассказала она в интервью "Интерфакс-Украина".

По закону, решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.

В начале апреля Валерия Гонтарева официально объявила об отставке с 10 мая. По ее словам, другие изменения в составе правления НБУ и политике регулятора не предусмотрены.

Гонтарева занимает должность председателя НБУ с июня 2014 года.