И.о. главы Нацбанка с 11 мая будет Яков Смолий
У председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой 10 мая последний рабочий день в должности, и ее обязанности с 11 мая будет исполнять первый заместитель председателя Яков Смолий. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
"Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение о ее отставке", - говорится в сообщении.
При этом в НБУ подчеркнули, что Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде перед своим увольнением, как того требует процедура.
Сама Валерия Гонтарева отметила, что заявление об отставке по собственному желанию подала президенту 6 апреля в соответствии с законодательством.
"А 10 апреля я, как и обещала всему рынку, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет моим последним рабочим днем", - рассказала она в интервью "Интерфакс-Украина".
По закону, решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.
В начале апреля Валерия Гонтарева официально объявила об отставке с 10 мая. По ее словам, другие изменения в составе правления НБУ и политике регулятора не предусмотрены.
Гонтарева занимает должность председателя НБУ с июня 2014 года.