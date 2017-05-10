Умер музыкант и диджей Роберт Майлз

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В возрасте 47 лет скончался итальянский музыкант, композитор и диджей Роберт Майлз, среди самых известных произведений которого - Children и Fables.

По информации итальянской прессы, он умер после болезни, которую не называют.

Роберт Майлз работал в различных стилях электронной музыки.

Самый известный его сингл Children разошелся миллионным тиражом.

С момента своего выпуска в 1995 году этот хит стал клубной классикой для диджеев во всем мире.