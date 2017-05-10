В Украину пришло похолодание с заморозками
В среду, 10 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В среду в Киеве также падал снег -пользователи соцсетей отреагировали на это многочисленными фотографиями.
В западных областях ночью были заморозки, температура днем составит 9-14 градусов тепла.
В южных, восточных областях и в Днепропетровской области небольшие осадки, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях умеренные дожди, температура днем составит 13-18 градусов тепла.
На остальной территории местами небольшой дождь, на поверхности почвы и местами в воздухе также ночью были заморозки, днем температура 9-14 градусов тепла.
11 мая в большинстве областей Украины на поверхности почвы и местами и в воздухе заморозки 0-5 °.
В пятницу немного потеплеет - теплое будет в Закарпатье и на юге, без осадков будет только на востоке и юго-востоке.