Прибыль Toyota снизилась впервые за 5 лет

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Прибыль японского автомобильного гиганта Toyota впервые за пять лет снизилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,831 трлн иен ($16,1 млрд).

В компании сообщили, что за год продали больше машин, чем за предыдущие 12 месяцев, но прибыль упала из-за колебаний курсов валют и роста расходов.

Toyota прогнозирует, что прибыль в следующем году может быть еще ниже, что будет зависеть от конкурентоспособности японской валюты.

Сообщение автопроизводителя основывается на прогнозе, что иена достигнет показателя около 105 к доллару до марта 2018 года по сравнению с 108 иенами прошлого финансового года.

Toyota, которая уступила первенство по количеству продаж немецкому Volkswagen, продала 10, 25 млн автомобилей за год.