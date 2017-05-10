На суд по делу Царева не пришли ни адвокаты, ни прокуроры

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Шевченковский районный суд Киева перенес на 20 июня рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-депутата Олега Царева в совершении преступлений против государства.

Суд принял такое решение из-за неявки на заседание участников процесса, сообщает УНИАН.

При этом прокуратура заранее сообщила суду о невозможности участия в сегодняшнем заседании.

Причина неявки на судебное заседание стороны защиты Царева неизвестна.

4 ноября 2015 года Генпрокуратура заявила о начале процедуры заочного осуждения Олега Царева. Его обвиняют в призывах к свержению государственной власти и изменению территориального устройства Украины, которые он обнародовал в СМИ в 2014 году.

Олега Царева объявили в розыск.