В Москве решили снова включить отопление из-за холодов

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Московская объединенная энергетическая компания приняла решение возобновить подачу тепла в жилые дома и на социальные объекты до конца среды, 10 мая.

Это будет сделано из-за похолодания и прогноза погоды на ближайшие дни, говорится в пресс-релизе МОЭК.

Ранее компания отключила теплоснабжение 71 тысячи зданий, в том числе 33 тысяч жилых домов.

Кроме того, первые отключения горячей воды в жилых домах произойдут не 10 мая, как предполагалось ранее, а спустя пять дней.

Решение о подаче тепла в здания, подключенные к центральной системе отопления и горячего водоснабжения, принимает правительство Москвы.

Согласно нормативам, их обогрев прекращается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд держится выше плюс 8 градусов.

С начала мая в столице наблюдается необычайно холодная погода для этого времени года. В частности, День Победы 9 мая стал самым холодным с 1945 года.

Максимальная температура не превышала плюс 4,6 градусов Цельсия. Днем ранее в Москве выпал снег.