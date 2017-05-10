Гонтарева попрощалась с топ-банкирами и назначила и.о.

Копірайт зображення BANK.GOV.UA Image caption С 11 мая и до назначения нового председателя управлять НБУ будет первый заместитель Валерии Гонтаревой Яков Смолий

Глава НБУ Валерия Гонтарева в свой последний рабочий день в должности провела встречу с ведущими банкирами и назначила исполняющего обязанности до утверждения депутатами нового руководителя банка. Его кандидатуру должен подать президент.

С 11 мая исполнять обязанности руководителя Нацбанка будет первый заместитель госпожа Гонтаревой - Яков Смолий.

Валерия Гонтарева подала президенту заявление об отставке 6 апреля. "А 10 апреля я, как и обещала, вышла на пресс-конференцию и сообщила, что 10 мая будет моим последним рабочим днем", - заявила она в интервью "Интерфакс-Украина".

Г-жа Гонтарева надеется, что Рада утвердит следующего главу НБУ как можно скорее. Она также заявила о готовности отчитываться о деятельности на посту руководителя НБУ перед депутатами.

Парламентарии ранее неоднократно критиковали ее.

Гонтарева в НБУ: "очистка" или "банкопад"?

Гонтарева объявила об отставке

Копірайт зображення BANK.GOV.UA Image caption Присутствовал ли новый глава НБУ на последней встрече Валерии Гонтаревой с банкирами?

Среди своих достижений г-жа Гонтарева считает очистку банковского сектора и финансовую стабилизацию.

"Переход к режиму инфляционного таргетирования, очистка банковского сектора, проведение внутренней организационной трансформации НБУ и получение институциональной независимости центрального банка, - цитирует Валерию Гонтареву пресс-служба НБУ. - Нам удалось достичь макрофинансовой стабильности".

А среди задач для преемника председатель НБУ назвала:

обновленную концепцию работы госбанков,

восстановление кредитования экономики,

решение проблемных активов,

построение безналичной экономики.

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник на этой встрече сообщила, что г-жа Гонтарева выразила надежду, что ее преемник будет "опытным банкиром, технократом, не политиком". Она также добавила, что такой кандидат есть "среди нас".

Ранее СМИ называли главным кандидатом на пост главы НБУ председателя правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука.