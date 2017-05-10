В МИД ждут вопросов украинцев по безвизу

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Департамент консульской службы МИД Украины предоставит возможность гражданам задавать вопросы об условиях безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Об этом ведомство сообщило на странице в Facebook.

В департаменте отметили, что ответы на часто задаваемые вопросы обнародуют на странице департамента на Facebook.

Украинцев попросили присылать вопросы по адресу bezviz@mfa.gov.ua.

Президент Порошенко ранее сообщил, что рассчитывает на решение Евросоюза по безвизу 11 мая. По его словам, это будет окончательное решение.