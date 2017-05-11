Климкин встретился с Трампом

Копірайт зображення Embassy of Ukraine in the USA Image caption Посол Украины в США Валерий Чалый, вице-президент США Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп встретились в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Белом доме обсудил с президентом Дональдом Трампом дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Об этом сообщает Посольство Украины в Соединенных Штатах.

Перед этим состоялась встреча главы украинского МИД с вице-президентом США Майклом Пенсом, на которой стороны подробно обсудили развитие ситуации на Донбассе, говорится в сообщении.

В посольстве Украины в США рассказали, что Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействии российской агрессии.

Во встречах также принял участие посол Украины в США Валерий Чалый.

Копірайт зображення AFP Image caption Вашингтон также посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров

Накануне с Дональдом Трампом в Вашингтоне встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. На встрече, по словам Лаврова, не обсуждали санкции США против России из-за событий в Украине.

Также была согласована встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в июле во время саммита "Большой двадцатки", добавили в МИД России. Месяц назад с визитом у Путина был госсекретарь США Рекс Тиллерсон.