СБУ: фигуранта фильма о Шеремете уволили в 2014 году

Копірайт зображення Reuters Image caption Министерство внутренних дел ранее предполагало, что убийство журналиста Павла Шеремета могли заказать из России

В Службе безопасности заявили, что Игоря Устименко, имя которого фигурирует в фильме-расследовании об убийстве журналиста Павла Шеремета, уволили из ведомства еще в 2014 году. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы о чем говорить", - написала она в Facebook.

Гитлянская напомнила, что уголовное производство по факту убийства Шеремета расследует Нацполиция, "к следователям которой мы и рекомендуем обращаться за комментариями по сути дела".

Вероятного бывшего сотрудника СБУ заметили на видео с камер наблюдения возле дома, где жил Павел Шеремет, в ночь перед его убийством. Об этом утверждают авторы фильма-расследования журналистов "Слідство.Інфо" и OCCRP.

Копірайт зображення Скріншот з відео Image caption Мужчина по имени Игорь Устименко (слева) будто бы присутствовал возле дома Шеремета

В фильме фигурируют данные, согласно которым мужчина по имени Игорь Устименко будто бы присутствовал возле дома Шеремета по крайней мере несколько часов ночью, когда под автомобиль журналиста подложили взрывчатку.

Авторы расследования отметили, что мужчина, вероятно, работал в СБУ по меньшей мере до 2014 года.

В ходе расследования Устименко отказался комментировать свои связи со службой, а СБУ не предоставила комментарии для фильма, отмечают его авторы.

BBC Украина пока не может проверить из независимых источников данные, приведенные в фильме.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в котором он находился на тот момент.

Правоохранители расследуют его смерть как заказное убийство.

Министерство внутренних дел ранее предполагало, что убийство журналиста Павла Шеремета могли заказать из России.