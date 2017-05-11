Благодаря лекарствам продолжительность жизни людей с ВИЧ "почти нормальная"

Копірайт зображення jimmy isaacs Image caption 28-летний Джимми Айзекс, который принимает новые лекарства от ВИЧ, может рассчитывать на долгую жизнь

Продолжительность жизни молодых людей, которые употребляют новейшие лекарства от ВИЧ, сейчас является почти нормальной благодаря улучшению лечения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

20-летние люди, которые начали антиретровирусную терапию в 2010 году, по прогнозам, проживут на 10 лет дольше, чем те, кто начал ее в 1996 году, свидетельствует исследование.

По словам врачей, раннее лечение имеет решающее значение для долгой и здоровой жизни.

Но, как говорят в благотворительных организациях, до сих пор очень многие люди не знают, что заражены.

Более эффективная терапия

Исследование провели британские специалисты из университета Бристоля. Они говорят, что чрезвычайно успешное лечение ВИЧ стало результатом применения новых препаратов, которые имеют меньше побочных эффектов и лучше предотвращают размножение вируса в организме.

Кроме того, вирусу труднее сопротивляться новым препаратам.

Впрочем, многие люди с ВИЧ до сих пор не живут так долго, как ожидалось, особенно те, кто заразился в результате употребление инъекционных наркотиков.

Антиретровирусная терапия включает комбинацию трех или более препаратов, блокирующих прогресс вируса.

Ее называют одной из величайших историй успеха в области здравоохранения за последние 40 лет.

Лекарства "полностью изменились"

28-летний Джимми Айзекс узнал, что заразился ВИЧ от бывшего партнера почти три года назад.

Он принимает три препарата один раз в день в 18:00 и будет делать это до конца своей жизни.

"Мое здоровье абсолютно нормальное... Это никак не влияет на мою работу и общественную жизнь", - говорит он.

Ему понадобилось дважды сменить лекарство, чтобы найти правильную комбинацию, но теперь он говорит, что не имеет никаких побочных эффектов.

"Я слышал много плохих историй о лекарствах в 90-е годы, но когда начал интересоваться, то понял, что с тех пор лекарства полностью изменились".