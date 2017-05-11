В Индии на свадьбе погибли 22 человека
По меньшей мере 22 человека погибли в результате обрушения стены на свадьбе на севере Индии.
Во время празднования началась буря и сильный дождь. Гости спрятались под навес около многометровой стены.
Из-за непогоды четырехметровая стена упала на людей, многие гости оказались под завалами.
26 человек ранены, 15 из них - серьезно. По сообщению офицера полиции, все пострадавшие находятся в больницах.
Обрушения зданий в Индии случаются довольно часто, особенно в сезон дождей.
Массовый наплыв людей в поисках работы в города и дефицит доступного жилья способствует незаконному строительству зданий, в основном из некачественных стройматериалов.