В Индии на свадьбе погибли 22 человека

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По меньшей мере 22 человека погибли в результате обрушения стены на свадьбе на севере Индии.

Во время празднования началась буря и сильный дождь. Гости спрятались под навес около многометровой стены.

Из-за непогоды четырехметровая стена упала на людей, многие гости оказались под завалами.

26 человек ранены, 15 из них - серьезно. По сообщению офицера полиции, все пострадавшие находятся в больницах.

Обрушения зданий в Индии случаются довольно часто, особенно в сезон дождей.

Массовый наплыв людей в поисках работы в города и дефицит доступного жилья способствует незаконному строительству зданий, в основном из некачественных стройматериалов.