Российский "ловец покемонов" получил условный срок

Копірайт зображення AFP Image caption Руслан Соколовский ранее заявил в суде о своей невиновности

Суд в российском Екатеринбурге приговорил видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме, к 3,5 годам заключения условно.

Его признали виновным в разжигании ненависти, оскорблении чувств верующих, а также в незаконном обороте специальных технических средств.

Приговор оказался мягче, чем просило гособвинение. Оно требовало приговорить блогера к реальному сроку в колонии.

По словам судьи, Соколовский своими действиями оскорбил не только верующих, но и феминисток. Также блогера признали виновным в незаконном обороте спецсредств, так как у него нашли ручку со встроенной скрытой камерой.

В августе 2016 года блогер разместил в интернете несколько видеозаписей. На одном из роликов Соколовский играет в игру для мобильных устройств Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В других записях он критически отзывается о деятельности Русской православной церкви и ее влиянии на общество.

В сентябре 2016 года Соколовский был задержан по обвинению в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. В основу материалов уголовного дела легла экспертиза девяти видеороликов из блога на YouTube.

Руслан Соколовский не признал вины. "Я не нарушал ничьих прав и свободы вероисповедания, поскольку я никому не мешал исповедать его веру. Да, может быть, я критиковал, но я никак не вмешивался в их деятельность", - говорил видеоблогер.