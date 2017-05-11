Boeing приостановил испытания нового самолета
- 11 мая 2017
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Авиакомпания Boeing приостановила испытания своего нового лайнера 737 MAX. Причиной этого стали проблемы с двигателем.
Решение о прекращении испытаний приняли за несколько дней до первой продажи лайнера заказчику. Однако, как говорится в заявлении компании, она по-прежнему планирует начать поставки 737 MAX в мае.
Среди авиакомпаний, которые захотели приобрести лайнер - американские American Airlines и Southwest, а также китайская Shandong Airlines.
Лайнер 737 MAX спроектирован как среднемагистральный самолет с экономным использованием горючего.