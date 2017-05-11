ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на 2%

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Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на 2%, что соответствует предыдущему прогнозу банка за ноябрь 2016 года, сообщается в прогнозе ЕБРР.

По прогнозу банка, в 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3%.

"Украинская экономика стабилизировалась в 2016 году и стала на путь умеренного восстановления. В прошлом году ВВП вырос на 2,3% в целом, чему способствовал рост внутреннего спроса с низкой базы за предыдущие два года", - говорится в прогнозе.

По оценкам ЕБРР, в первом квартале 2017 года промышленное производство в Украине сократилось на 0,7% в годовом выражении в результате торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Банк отметил, что фактор блокады будет влиять на рост ВВП Украины и платежный баланс страны в ближайшей перспективе.

ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015-м вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% - в 2014 году.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста украинской экономики в 2017 году на уровне 2%.