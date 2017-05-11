Годовая прибыль Nissan выросла на 27%

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Годовая прибыль компании Nissan подскочила на 27% благодаря увеличению продаж в Китае, США и Европе.

За прошедший финансовый год, завершившийся 31 марта, второй по величине автопроизводитель Японии получил чистую прибыль в 663,5 млрд иен (5,8 млрд долларов).

Впрочем, в этом финансовом году, по прогнозам, прибыль Nissan снизится примерно на 20% - частично из-за колебаний валютных курсов.

Ранее на этой неделе компания Toyota, которая является конкурентом Nissan, сообщила о падении годовой прибыли впервые за пять лет.

Иена укрепляется относительно доллара, и это обычно больно бьет по японским автопроизводителем, поскольку уменьшаются их прибыли от зарубежных продаж.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Карлос Гон уходит с поста исполнительного директора Nissan, но останется главой компании

Всего в прошлом году Nissan продал 5,63 миллиона автомобилей по всему миру.

Наибольший скачок в количестве продаж произошел в Китае - 8,4%. В США продажи выросли на 4,2%, а в Европе без учета России - на 7,2%.

Новый финансовый год для Nissan означает также и новую эру ее руководства: Карлос Гон уходит с поста исполнительного директора компании, но остается ее главой.