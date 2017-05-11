Оснований запрещать въезд участнику Евровидения от Болгарии не было - ГПС

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ранее в сети появилось видео с выступлением Кристиана Костова в аннексированном Крыму в июне 2014 года

Украинская сторона не имела оснований запрещать въезд в страну участнику Евровидения-2017 от Болгарии Кристиану Костову, который, по сообщениям, посещал аннексированный Крым в 2014 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

В то же время в ГПС отметили, что вместе с СБУ изучают эту ситуацию.

"На момент, когда он въезжал в Украину, информации ни из наших источников, ни от других правоохранительных органов (...) о том, что он, возможно, посещал оккупированный полуостров вопреки законодательству Украины, у нас не было", - сказал Слободян, которого цитирует агентство "Интерфакс".

Он также отметил, что на момент предполагаемой поездки в Крым Кристиан Костов был несовершеннолетним. Кроме того, украинское законодательство относительно аннексированного полуострова вступило в силу лишь в конце 2014 года, отметил Слободян.

Ранее в сети появилось видео с выступлением Кристиана Костова в аннексированном Крыму в июне 2014 года. Костов принимал участие в российском конкурсе "Голос. Дети", где его наставником был победитель Евровидения-2008 Дима Билан.

СБУ запретила въезд в Украину представительнице на "Евровидении" от России Юлии Самойловой, которая выступала в аннексированном Крыму. Также в Украину не пустили нескольких российских журналистов, которые имели аккредитацию "Евровидения", но ранее посещали аннексированный Крым.