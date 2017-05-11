В Индии суд пересмотрит исламскую практику "немедленных разводов"

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Индия является одной из немногих стран в мире, где мужчина-мусульманин может развестись с женой, трижды произнеся слово "талак", которое означает "развод".

В Верховном суде страны продолжаются слушания по отмене противоречивой практики мгновенных разводов в исламе.

По сообщению, суд проверит, является ли практика, известная как "тройной талак", существенной для религии.

Активисты называют такую ​​практику "дискриминационной".

Многие из мусульманских групп выступают против вмешательства суда в их религиозные дела.

Это чувствительный вопрос будет рассматривать многоконфессиональный состав из пяти судей - индуиста, сикха, христианина, заратустрианца и мусульманина.

Судьи объединили в одно производство несколько обращений мусульманских женщин и правозащитников для лучшего изучения вопроса.

Image caption Шаяра Бано подала иск в суд, чтобы практику мгновенных разводов признали неконституционной

Мусульмане являются крупнейшим индийским меньшинством с населением в 155 млн. Их брак и развод регламентированы мусульманским личным законом, который базируется на основах шариата или законах ислама.

Несмотря на то, что "тройной талак" практикуют десятилетиями, упоминания о нем нет в законах шариата или Коране. Исламские теологи утверждают, что в Коране четко указано, как должен происходить развод - в течение трех месяцев, что дает супружеской паре время на размышления и примирения.

По словам активистов, многие исламские страны, в частности Пакистан и Бангладеш запретили "тройной талак", но в Индии эта практика процветает. В последние годы многие мусульмане сообщают своим женам о разводе в письмах, по телефону или СМС. Даже были случаи, когда с этой же целью использовали Skype, WhatsApp или Facebook.