В Индии суд пересмотрит исламскую практику "немедленных разводов"
Индия является одной из немногих стран в мире, где мужчина-мусульманин может развестись с женой, трижды произнеся слово "талак", которое означает "развод".
В Верховном суде страны продолжаются слушания по отмене противоречивой практики мгновенных разводов в исламе.
По сообщению, суд проверит, является ли практика, известная как "тройной талак", существенной для религии.
Активисты называют такую практику "дискриминационной".
Многие из мусульманских групп выступают против вмешательства суда в их религиозные дела.
Это чувствительный вопрос будет рассматривать многоконфессиональный состав из пяти судей - индуиста, сикха, христианина, заратустрианца и мусульманина.
Судьи объединили в одно производство несколько обращений мусульманских женщин и правозащитников для лучшего изучения вопроса.
Мусульмане являются крупнейшим индийским меньшинством с населением в 155 млн. Их брак и развод регламентированы мусульманским личным законом, который базируется на основах шариата или законах ислама.
Несмотря на то, что "тройной талак" практикуют десятилетиями, упоминания о нем нет в законах шариата или Коране. Исламские теологи утверждают, что в Коране четко указано, как должен происходить развод - в течение трех месяцев, что дает супружеской паре время на размышления и примирения.
По словам активистов, многие исламские страны, в частности Пакистан и Бангладеш запретили "тройной талак", но в Индии эта практика процветает. В последние годы многие мусульмане сообщают своим женам о разводе в письмах, по телефону или СМС. Даже были случаи, когда с этой же целью использовали Skype, WhatsApp или Facebook.