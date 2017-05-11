От алкоголя более страдает бедное население - ученые

Копірайт зображення Getty Images

Согласно данным нового исследования, самые бедные слои общества чаще страдают от последствий чрезмерного употребления алкоголя для здоровья, чем благополучные.

Исследователи Университета Глазго обнаружили, что люди из бедных районов более подвержены риску смерти или заболевания из-за чрезмерного пития алкогольных напитков.

По словам специалистов, оказалось, что у обеспеченных людей организм более устойчив к различным вирусам.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, авторы показали связь между социально-экономическим статусом и вредом, причиняемым пагубной привычкой.

У обеспеченных алкоголиков риск негативных последствий для здоровья возрастает в семь раз.

В бедных же районах этот фактор риска выше в 11 раз, говорят ученые.

Ученые объяснили это тем, что более обеспеченные люди реже подвергаются стрессу, в связи с чем их самочувствие значительно лучше.

В исследовании рассматривали информацию более 50 тысяч человек. Чтобы определить вред от потребления алкоголя, исследователи соотнесли данные, основанные на смертельных исходах, госпитализациях и предписаниях, связанные с алкоголем.