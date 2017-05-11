В Украине продлили чрезвычайные меры на рынке электроэнергии еще на месяц

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Кабинет министров Украины продлил срок действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, введенных три месяца назад, еще на один месяц.

"Нужно продолжать (меры), потому что должны принимать оперативные управленческие решения: мы управляем системой не в штатном режиме, к большому сожалению. Но и это испытание мы пройдем, кто бы нам как не мешал", - заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства.

Чрезвычайные меры в энергетике вступили в действие с 17 февраля из-за блокады поставок товаров из зоны АТО, в частности, угля антрацитовой группы, на котором работает половина ТЭС энергогенерирующих компаний страны.