Активисты у здания МВД требуют отставки Авакова

Несколько десятков активистов требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина, митингующие собрались под зданием МВД в качестве протеста против действий полиции в офисе ОУН 9 мая. Они держат флаги "Свободы" и "Правого сектора", а также выкрикивают: "Авакова в отставку!"

Вокруг здания усилена охрана. Нацгвардия оцепила квартал, но никаких столкновений пока нет.

Напомним, во время торжественных мероприятий ко Дню Победы в Киеве полиция задержала 25 человек. Кроме того, были проведены следственные действия в офисе ОУН.

Как сообщили в Нацполиции, активисты из офиса ОУН бросали яйца, шарики с краской, дымовые шашки, картошку и палки по правоохранителям, участникам акции "Бессмертный полк" и журналистам.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, "оуновцы" вытащили из окна гранатомет и направили его на людей, что и побудило полицию зайти в их офис.

В ОУН впоследствии заявили, что гарантомет в офисе был, но он не был заряжен.