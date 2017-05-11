На Донбассе погиб сапер - штаб АТО

Во время выполнения боевого задания на донецком направлении в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский сапер. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве подорвались саперы группы разминирования одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задания на донецком направлении.

Один военнослужащий погиб на месте, второй получил ранение и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский военнослужащий.