Президент Зимбабве Мугабе "не спит на встречах, а дает глазам отдохнуть"
- 11 мая 2017
-
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Президент Зимбабве Роберт Мугабе не спит, когда надолго закрывает глаза во время встреч на высшем уровне, а просто дает глазам отдохнуть, заявил пресс-секретарь лидера Джордж Чарамба.
"Президент не переносит яркий свет", - сообщил Чарамба, которого цитирует государственная газета Зимбабве Herald.
Сейчас президент проходит специальное лечение в офтальмологической клинике в Сингапуре.
93-летний Мугабе намерен участвовать в очередных президентских выборах, проведение которых намечено на 2018 год.