Президент Зимбабве Мугабе "не спит на встречах, а дает глазам отдохнуть"

Копірайт зображення AFP Image caption 93-летний Мугабе намерен участвовать в очередных президентских выборах, проведение которых намечено на 2018 год

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не спит, когда надолго закрывает глаза во время встреч на высшем уровне, а просто дает глазам отдохнуть, заявил пресс-секретарь лидера Джордж Чарамба.

"Президент не переносит яркий свет", - сообщил Чарамба, которого цитирует государственная газета Зимбабве Herald.

Сейчас президент проходит специальное лечение в офтальмологической клинике в Сингапуре.

93-летний Мугабе намерен участвовать в очередных президентских выборах, проведение которых намечено на 2018 год.