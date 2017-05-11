Прокуратура допрашивает Вилкула по делу о столкновениях в Днепре

Копірайт зображення UNIAN Image caption В результате столкновений в Днепре были травмированы 14 человек - восемь участников мероприятия и шесть полицейских

Следователи Днепропетровской областной прокуратуры допрашивают народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула в качестве свидетеля по делу о столкновениях в Днепре 9 мая, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Следователи облпрокуратуры Днепропетровской области на данный момент допрашивают народного депутата от Оппоблока Александра Вилкула в статусе свидетеля", - написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Она также добавила, что ранее следователи уже допросили в качестве свидетеля представителя социалистической партии Ивана Ступака.

Кроме того, по словам Сарган, один из задержанных пошел на сотрудничество со следствием и предоставил "важные для следствия показания на организатора одной из групп, которые совершили массовые беспорядки".

9 мая в Днепре были задержаны 15 человек по подозрению в причастности к стычкам во время массовых мероприятий по случаю Дня Победы.

По данным правоохранителей, во время прохождения колонны между представителями Социалистической партии и активистами произошло столкновение из-за использования политической символики (флагов): активисты требовали убрать флаги с колонны. Кроме того, во время прохождения колонны "Оппозиционного блока" возник еще один конфликт.

Правоохранители отметили, что в результате столкновений были травмированы 14 человек - восемь участников мероприятия и шесть полицейских.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отправил в отставку руководство полиции Днепра и области из-за того, что они не смогли предотвратить массовые беспорядки во время празднования в городе Дня Победы.