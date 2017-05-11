ФСБ: в Москве задержан человек, связанный с терактом в Петербурге

Копірайт зображення EPA Image caption Жертвами взрыва в метро Петербурга стали 16 человек

ФСБ России сообщила о задержании в Москве гражданина одной из среднеазиатских республик, который может быть связан с исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга.

По данным спецслужбы, задержанный - Эрматов М.Б. Как сообщается, он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и может быть связан со смертником Акбаржоном Джалиловым, совершившим самоподрыв 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, задержание произведено "в рамках отдельного следственного поручения СК РФ".

В уголовном деле о теракте в петербургском метро уже фигурирует Ибрагимжон Эрматов. Приходится ли он родственником задержанному ФСБ мужчине, пока неясно.

Взрыв в метро прогремел 3 апреля днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Во время движения поезда в вагоне сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Копірайт зображення EPA Image caption По делу о взрыве в метро Петербурга арестованы уже более десяти человек - уроженцев центральноазиатских республик

Жертвами взрыва стали 16 человек, десятки получили ранения.

Следствие считает непосредственным исполнителем теракта гражданина России Акбаржона Джалилова 1995 года рождения, уроженца Киргизии.

Спустя несколько суток после взрыва в Москве и Санкт-Петербурге была задержана группа граждан - выходцев из центральноазиатских республик. Российские спецслужбы подозревают задержанных в причастности к террористическим организациям и подготовке взрыва в метро Петербурга.

20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что следствие установило заказчика взрыва. Подробности он не сообщил.