В Мексике убили активистку, расследовавшую смерть дочери
В Мексике убили женщину, которая возглавляла группу из 600 семей, разыскивающих своих пропавших родственников.
Мириам Родригес Мартинес была застрелена в собственном доме в городе Сан-Фернандо, в мексиканском штате Тамаулипас.
Она была известна тем, что успешно расследовала похищение и убийство своей дочери местным наркокартелем "Лос-Сетас".
Информация, которую она предоставила полиции, обеспечила арест членов банды.
Но в марте один из них бежал из тюрьмы, и ее коллеги говорили, что женщина начала получать угрозы.
Коллеги говорят, что г-жа Мартинес просила защиты у полиции, но ее проигнорировали.
Мексиканская комиссия по правам человека призвала провести полное расследование этого убийства.
Г-жа Родригес организовала в своем городе коллектив семей, ставших жертвами насилия. Эта ее деятельность началась после похищения в 2012 году ее дочери.
Ей удалось найти тело дочери и привлечь убийц к ответственности.
Она также предотвратила попытку "Лос-Сетас" похитить ее мужа. Она преследовала членов банды в своей машине и одновременно сообщила об этом армии, затем арестовала преступников.
Группа семей, которую она организовала, - часть более широкого движения, разросшегося после того, как в октябре 2014 года пропали 43 ученика педагогического колледжа в штате Герреро.
Поняв, что ждать помощи от государства бесполезно, семьи начали самостоятельные поиски. Они учились судебной антропологии, археологии, праву и стали экспертами в нахождении захоронений и костей.
Сейчас по всей стране существует не менее 13 таких групп.