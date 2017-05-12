Столкновения в Днепре: суд арестовал первого подозреваемого
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из подозреваемых в избиении участников АТО в Днепре 9 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Первый днепровский титушка уже за решеткой - решением суда арестован на 2 месяца... Продолжение гарантированно будет", - написал Аваков в Facebook.
Накануне в Генпрокуратуре сообщили о задержании семерых подозреваемых.
9 мая в Днепре произошли конфликты между активистами и представителями социалистической партии, от которых требовали убрать красные флаги, а также во время прохождения колонны Оппозиционного блока.
В результате столкновений были травмированы 14 человек, говорят в полиции. Из них - восемь участников мероприятий и шесть полицейских.
На следующий день после столкновений министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уволил руководителей полиции Днепра и области.