Столкновения в Днепре: суд арестовал первого подозреваемого

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из подозреваемых в избиении участников АТО в Днепре 9 мая. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Первый днепровский титушка уже за решеткой - решением суда арестован на 2 месяца... Продолжение гарантированно будет", - написал Аваков в Facebook.

Накануне в Генпрокуратуре сообщили о задержании семерых подозреваемых.

9 мая в Днепре произошли конфликты между активистами и представителями социалистической партии, от которых требовали убрать красные флаги, а также во время прохождения колонны Оппозиционного блока.

В результате столкновений были травмированы 14 человек, говорят в полиции. Из них - восемь участников мероприятий и шесть полицейских.

На следующий день после столкновений министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уволил руководителей полиции Днепра и области.