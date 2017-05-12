В центре Рима произошел взрыв

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В центре Рима в пятницу произошел взрыв, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на полицию. По их данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает информагентство АНСА, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что в результате поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Агентство утверждает, что в действие было приведено самодельное взрывное устройство, заложенное между двумя машинами. Пока не известно, кто и зачем его заложил.

В свою очередь телеканал RAI News утверждает, что, по словам очевидцев, взрывов было два. В полиции телеканалу заявили, что полностью контролируют ситуацию.

Место взрыва оцеплено, там работают полиция и пожарные.