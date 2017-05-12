Введение тарифов low cost обвалило сайт МАУ

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После объявления компанией МАУ новых дешевых лоукост-цен на перелеты сайт бронирования перестал работать.

Как сообщили в пресс-службе компании, проблемы связаны с большим количеством посетителей сайта.

В компании пообещали вскоре восстановить работу сайта МАУ.

12 мая в МАУ заявили о введении нового тарифа на перелеты low cost.

В случае бронирования на полгода вперед цены на часть билетов будут в несколько раз ниже обычных.

С осени 2017 года в Украине начинает полеты крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair.