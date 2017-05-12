За год в Украине стало на четверть меньше миллионеров - ГФС

В прошлом году количество миллионеров в Украине по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 25%, сообщил и. о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Впрочем, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общие суммы их доходов по сравнению с 2015 годом выросли на 13%, говорит Продан.

Всего за прошлый год доход более миллиона гривен задекларировали 3500 человек, отметили в ГФС.

Большинство этих граждан зарегистрированы в Киеве, на втором месте - Харьковская область, далее идут Днепропетровская и Одесская, рассказал Мирослав Продан.