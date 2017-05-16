Mail.Ru Group: ограничение работы сервиса в Украине "политически мотивировано"

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В Mail.Ru Group назвали решение об ограничении работы в Украине "политически мотивированным", потому как они "никогда не участвовали в политике и не нарушили ни одного закона". Об этом говорится в заявлении компании.

"Это решение ударит прежде всего по самим пользователям - гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей", - говорится в сообщении.

При этом в компании уверены, что в работе ресурса ничего не изменится, потому что "существующие возможности специальных сервисов позволят продолжить использовать наши интернет-ресурсы".

Также в Mail.Ru Group заверили, что поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, "мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях".

Во вторник стало известно, что Украина запрещает деятельность на своей территории российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

Об этом говорится в указе президента Украины Петра Порошенко № 133/2017 от 15 мая, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Таким образом президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

Санкции продлеваются на год и применяются против 1 228 физических и 468 юридических лиц.

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В перечне запрещенных российских компаний значатся также сайты Mail.Ru Group и "Яндекс".

В компании "Яндекс Украина" сообщили ВВС Украина, что пока не готовы комментировать запрет деятельности компании на территории страны.

Также санкции касаются телеканалов РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", ТНТ, "РТР-Планета", "Россия-24", "Наше радио" и других СМИ. Также будет заблокирован доступ к сайту "Кинопоиск".

Под запрет попали популярные антивирусные компании "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Экономические санкции распространяются и на компанию-поставщика ERP-систем ООО "1С", ее дочерние предприятия в Украине и ряд других IT-компаний: ЗАО "Галактика Центр", ООО "Корпорация "Парус".

Кроме того, в список попали компании-разработчики программного обеспечения ABBYY.

Также под санкции попали российские депутаты Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия").

Санкции распространяются также на ряд российских компаний, в частности, "Аэрофлот", "Алмаз-Антей", "Газпром Банк".

По данным аналитической компании Gemius, которые цитирует "Газета.ру", сайтом "ВКонтакте" в Украине пользуются 5,4 млн человек, "Одноклассники" - 3 млн. При этом в Facebook зарегистрированы лишь 2,1 млн человек.

В конце января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил трансляцию в Украине российского канала "Дождь". Главной причиной запрета в Нацсовете назвали то, что канал изображает Крым как часть территории России.

В течение 2014-2016 годов Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил 76 российских каналов. Эти каналы не являются политическими или информационными: познавательные "Зоопарк", "Охотник и рыболов", "Еврокино", "Топшоп ТВ", а также культурно-просветительский "Теле 9".