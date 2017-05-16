"Выполнять с вдохновением" - Турчинов о запрете российских соцсетей

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Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал провайдеров не откладывать блокирование доступа к ресурсам Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекс". Указ о санкциях уже вступил в силу.

"Что касается их блокирования. Я хочу сказать, что уже сейчас… Пока Служба безопасности готовит информационное письмо, которое, я надеюсь уже завтра получат украинские провайдеры. Я обращаюсь к украинским провайдерам не ждать информационного письма от Службы безопасности, а с вдохновением начинать выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны и уже сегодня начинать блокировать российский контент", - отметил секретарь СНБО.

При этом на вопрос о санкциях к провайдерам, которые будут игнорировать данный запрет, секретарь СНБО заявил, что для этого нужно менять законодательство.

По его словам, СБУ совместно с другими правоохранительными органами уже занимается этим вопросом.

"Прошу поддержать решение и активно его выполнять", - призвал Турчинов.

В СБУ, в свою очередь, заявили, что руководство интернет-ресурсов, попавшее в санкционный список, "ни разу не отреагировало на многочисленные обращения СБ Украины".