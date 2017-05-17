Протесты в Венесуэле: число погибших возросло до 42 человек

Копірайт зображення AFP

На западе Венесуэлы в ходе антиправительственных протестов погибли еще два человека, демонстрации продолжаются по всей стране.

17-летний Йейсон Мор Кастильо был застрелян во время митинга в центральном штате Баринас. А 31-летний Диего Ареллано скончался на операционном столе от огнестрельного ранения в штате Миранда.

Число убитых в ходе протестов в Венесуэле достигло 42 человек.

Протестующие требуют проведения досрочных выборов и окончания глубокого экономического кризиса в стране.

Совет Безопасности ООН 16 мая обсудит ситуацию в Венесуэле во время неформальной встречи за закрытыми дверями.

Несмотря на огромные запасы нефти, в Венесуэле ощущается дефицит предметов первой необходимости: продуктов питания и медикаментов.