Чернигов: памятник Хмельницкому хотят развернуть спиной к Москве

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В Чернигове памятник гетману Богдану Хмельницкому развернут спиной к Москве, сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Поворот скульптуры гетмана на 180 градусов обойдется городскому бюджету в 700 тысяч грн, отметили в горсовете.

"В ближайшее время в Чернигове будут проведены работы по реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому, который расположен в одноименном сквере. Планируется, что фигуру Хмельницкого развернут, установив лицом к центральной площади города и Пятницкой церкви", - отметили власти города.

В ведомстве напоминают, что по проекту архитектора Андрея Карнабеда, гетман должен стоять спиной к востоку.

Однако "во время строительства объекта тогдашнее партийное руководство заставило строителей поставить гетмана лицом к обкому партии", - отметили в пресс-службе.