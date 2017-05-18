Во Флориде гремучая змея укусила мужчину при попытке ее поцеловать
Во Флориде мужчина захотел поцеловать гремучую змею. В результате таких "ухаживаний" змея его укусила, и сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.
Змею нашел Чарльз Гофф на северо-востоке штата Флорида в понедельник.
Через день сосед, которого местный телеканал CBS представил как Рона Рейнолда, начал играть со змеей и допустил ошибку.
Рейнолда доставили в больницу.
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"Парень сказал "Я хочу поцеловать ее в губы" - и змея укусила его за лицо", - рассказал Гофф Action News Jax.
"Рон просто сделал глупость, понимаете? Кажется, он сказал, что может укусить дьявола и убежать, но убежать таки не удалось", - добавил он.
First Coast News сообщили, что жертва находится в сознании, однако в критическом состоянии.
После нападения змея сбежала.
Зачем Рейнолд все-таки захотел поцеловать змею, остается неизвестным.