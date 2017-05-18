Во Флориде гремучая змея укусила мужчину при попытке ее поцеловать

Во Флориде мужчина захотел поцеловать гремучую змею. В результате таких "ухаживаний" змея его укусила, и сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

Змею нашел Чарльз Гофф на северо-востоке штата Флорида в понедельник.

Через день сосед, которого местный телеканал CBS представил как Рона Рейнолда, начал играть со змеей и допустил ошибку.

Рейнолда доставили в больницу.

"Парень сказал "Я хочу поцеловать ее в губы" - и змея укусила его за лицо", - рассказал Гофф Action News Jax.

"Рон просто сделал глупость, понимаете? Кажется, он сказал, что может укусить дьявола и убежать, но убежать таки не удалось", - добавил он.

First Coast News сообщили, что жертва находится в сознании, однако в критическом состоянии.

После нападения змея сбежала.

Зачем Рейнолд все-таки захотел поцеловать змею, остается неизвестным.