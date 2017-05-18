16 украинцев пострадали в результате ДТП в Турции

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16 туристов из Украины попали в ДТП в провинции Мугла в Турции. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twitter.

Погибших нет. Пострадавшим предоставляется медицинская помощь.

Как передает информагентство УНИАН со ссылкой на данные посольства, в автобусе находились украинские туристы из разных отелей Бодрума, которые ехали на экскурсию в Памуккале.

В результате аварии пострадали 18 человек - 16 украинских туристов, водитель и гид. Двое из них госпитализированы.